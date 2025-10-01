De acuerdo con el Informe de Hito de Control n.º 074-2025-OCI/5349-SCC, la Contraloría advirtió que la falta de mantenimiento a los reservorios de agua para riego instalados en el distrito de Morropón pone en riesgo su funcionamiento y vida útil, así como la seguridad e integridad de los beneficiarios.

La comisión de control constató que se ha culminado la ejecución de las partidas de infraestructura para la instalación de algunos reservorios, sin embargo, se ha evidenciado el crecimiento de maleza en el área circundante a estas estructuras, además se detectó la falta de señalética y tubo de rebose. El reservorio El Hualtaco se encontraron tramos de geomembrana sin anclaje con presencia de cortes y roturas.

Cabe indicar que la supervisión ha informado que, mediante actas de entrega de activos, se están cediendo los reservorios culminados a los agricultores para que ellos asuman la responsabilidad del cuidado, operación y mantenimiento. No obstante, el proyecto aún se encuentra en ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025 y aún no se ha efectuado la recepción de este.

En setiembre de 2022 se inició la ejecución de este proyecto que abarca 27 distritos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, y se fijó un plazo de ejecución de 240 días calendario. La inversión supera los S/ 58 millones para beneficiar a más de 9000 pobladores con acceso de agua para riego.

Debido a cuatro ampliaciones y una suspensión de plazo, los trabajos deben culminar a fines de este año. El avance físico llega a 78.37%. En la provincia de Morropón se proyectó la construcción de 43 reservorios.

El informe de control fue notificado al titular de la entidad y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.