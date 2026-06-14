La mayoría de las municipalidades del país han ejecutado apenas el 28% de su presupuesto para proyectos de inversión al cierre de mayo de 2026, dejando más de S/ 17,500 millones sin usar, según el Semanario 1306 de Comex Perú que recoge datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De un total asignado de S/ 24,408 millones, solo S/ 6,826 millones han sido efectivamente gastados por las comunas pese a las brechas de infraestructura en transporte, saneamiento y educación que tiene el país.

Así van. A nivel departamental, según el consolidado de todas las municipalidades de cada región, Tacna lidera la ejecución con 47.7%, seguida por Arequipa (33.4%), Moquegua (32.9%), Cusco (31.9%) y Lima (31.4%). En el extremo opuesto, Madre de Dios registra el peor desempeño con apenas 11.2%, seguida por Pasco (13.2%), Junín (18.6%), Huancavelica (21.5%) y Huánuco (21.7%). En total, 20 de los 24 departamentos ejecutan menos de un tercio de su presupuesto, y 12 no alcanzan siquiera el 25%.

El problema no es nuevo. Durante el período de gestión municipal 2023-2025, los patrones se mantuvieron relativamente estables: mientras Cusco, Tacna y Moquegua superaron el 75% de ejecución de manera recurrente, departamentos como Lambayeque, Áncash y Pasco promediaron 55.7% en el mismo período. Ello evidencia que el principal obstáculo no es la falta de recursos sino la capacidad institucional para gestionarlos.

El panorama adquiere especial relevancia a menos de cinco meses de las elecciones regionales y municipales de octubre y es un punto que los ciudadanos deben considerar para elegir las nuevas autoridades locales y regionales.