El Ministerio del Interior publicó el reporte de hechos delictivos entre enero y julio del presente año, dando a conocer que la región Arequipa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en delitos de violación sexual, secuestros y estafas, pero con una reducción de casos de extorsión.

TE PUEDE INTERESAR: Arequipa: Investigado recibe casi 3 años de cárcel por intentar robar celular

De acuerdo a estos datos registrados en el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional del Perú (Sidpol), actualizado al 31 de julio de este año, en Arequipa se denunciaron mil 502 casos de robo en este 2026, significando un incremento del 9% respecto a los casos registrados en el 2025 (mil 375), ubicando a Arequipa en sexto lugar a nivel nacional por esta modalidad.

En lo que se refiere a denuncias por extorsión, Arequipa registra un descenso del 7%, consignando este año 261 denuncias por este delito, a diferencia de las 287 realizadas el año pasado.

AREQUIPA, SEGUNDO LUGAR A NIVEL NACIONAL

Uno de los datos más preocupantes es que la región ocupa el segundo lugar en denuncias por violación de la libertad sexual, registrando este año 699 casos; no obstante, esto representa una disminución del 14% respecto al 2025 (812).

De igual forma, Arequipa ocupa el segundo puesto a nivel nacional en denuncias por secuestro, registrando 35 hechos hasta julio de este 2026; sin embargo, en este mismo periodo de tiempo en el 2025 se registraron 43 denuncias bajo esta modalidad.

En cuanto a las denuncias por estafa, la región también ocupa el segundo lugar en el país con mil 244 casos, aunque esto representa una disminución del 13% respecto al 2025 (mil 427).

Cabe señalar que en el agrupado por delitos aduaneros, tributarios, ecológicos, informáticos, lavado de activos, migraciones, tráfico ilícito de drogas y voluntad popular, Arequipa registró un incremento del 51% de denuncias, consignando mil 804 casos este 2026, cifra superior a los mil 198 denunciados en el 2025.