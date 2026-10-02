El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó establecer el domingo 29 de noviembre como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER 2026), luego de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para este domingo 4 de octubre.

La segunda votación solo se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consiga al menos el 30 % de los votos válidos. El JNE indicó que solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

Como parte de la organización del proceso, el organismo electoral pidió a la ONPE entregar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) las actas observadas hasta el domingo 11 de octubre. Asimismo, estableció el 28 de octubre como plazo máximo para que los JEE desarrollen las audiencias públicas de recuento de votos.

El Pleno también habilitó sábados, domingos y feriados para las actividades relacionadas con las actas observadas, el recuento y la proclamación de resultados.