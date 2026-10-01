El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al Congreso aprobar la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo para implementar medidas frente a la inseguridad ciudadana.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que el debate no debería convertirse en un escenario de confrontación política ante el incremento de la delincuencia y la violencia.

Reggiardo señaló que ha revisado el pedido de facultades y consideró necesario que el Gobierno cuente con las herramientas planteadas. “Mi invocación nuevamente al Congreso de la República (...) es dejarse de ejercer criterios políticos ante una situación que no da para eso en este momento”, afirmó.

Como parte de sus propuestas, el alcalde anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima prepara una ordenanza para establecer una amnistía dirigida a quienes entreguen voluntariamente las armas que tengan en su poder. También planteó crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana para articular el trabajo de los distintos sectores vinculados a la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, propuso implementar una policía municipal que asuma labores relacionadas con el control del tránsito, con el objetivo de permitir que más efectivos de la Policía Nacional se concentren en combatir el crimen organizado y otros delitos. Reggiardo sostuvo que algunas de estas medidas pueden ser aplicadas por el Gobierno sin necesidad de esperar la delegación de facultades.

#SeguridadCiudadana | Durante la supervisión del C5, el alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, señaló que la inseguridad ciudadana requiere herramientas y respuestas rápidas. Asimismo, hizo un llamado a las instituciones del Estado a actuar con mayor celeridad para atender uno de los… pic.twitter.com/coqvQn2BXq — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 1, 2026

De otro lado, el alcalde destacó las inversiones de su gestión, que, según indicó, alcanzan los S/4.000 millones. Entre los proyectos mencionó alrededor de 50 kilómetros de nuevas vías, la primera etapa del C5 de Lima, que contempla 4.500 cámaras de videovigilancia, y un proyecto de semaforización valorizado en S/205 millones.

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