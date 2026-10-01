El Centro Histórico de Arequipa se convertirá en un circuito de arte durante la noche del miércoles 7 de octubre, cuando nueve espacios culturales abrirán sus puertas al público con exposiciones, inauguraciones y visitas guiadas de ingreso libre.

La actividad se desarrollará entre las 18:00 y 21:00 horas. A diferencia de un recorrido establecido, los asistentes podrán elegir qué lugares visitar y desplazarse a pie entre las diferentes sedes para conocer las muestras que estarán disponibles de manera simultánea.

Entre las propuestas destaca el Centro Cultural de la UNSA, en la calle Santa Catalina 101, donde se inaugurarán seis exposiciones. El público podrá encontrar pintura, dibujo, escultura, collage, fotografía, cerámica y una muestra binacional de acuarela entre Perú y Ecuador.

En este espacio también se presentará “Cotahuasi: Huellas del Tiempo”, de Nilson Martín Mogrovejo Marroquín; “Juan Javier Salazar, In Memoriam”, un homenaje organizado por Miguel Alonso Cordero Velásquez; y “Fragmentos para una Geografía en Desarrollo”, de Aida Mejía Isenrich.

ARTE, FOTOGRAFÍA

El recorrido también llegará a la Casa Museo Centro de Extensión Cultural, en San Lázaro 120, donde se inaugurará Integración Intergeneracional – Intersección 1, correspondiente al Salón Regional de Arte Contemporáneo.

En la Galería de Arte Jorge Vinatea Reinoso, ubicada en el Portal de la Municipalidad 110, se presentará Huellas de la Naturaleza, una exposición conjunta de artistas plásticos de Arequipa y Cusco.

Quienes prefieran conocer parte de la historia de instituciones y de la ciudad podrán acudir a la Casa Gibson, en la calle La Merced, donde se realizará una visita guiada por la exposición fotográfica 65 Años de Sentimiento Santamariano.

A pocos metros, en el Museo Santuarios Andinos, se podrá conocer la muestra Arequipa 2050, que reúne proyectos arquitectónicos.

La programación también incluye al Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo, donde se inaugurará Los Quijotes de Mingote, exposición de ilustraciones con curaduría de Omar Zevallos.

En la Alianza Francesa de Arequipa se presentará Fragmentos, una muestra de escultura y pintura de Javier Rodríguez Canales, mientras que en el Centro Cultural Peruano Norteamericano habrá una visita guiada a The Last Hero, exposición de pintura del artista Rubén Saavedra.

Todas las actividades programadas para esta jornada serán gratuitas y los asistentes podrán escoger las sedes que deseen visitar durante las tres horas que durará el circuito.

CONVERSATORIO SOBRE LA MEMORIA DE AREQUIPA

La actividad tendrá una segunda jornada el viernes 16 de octubre, a las 18:00 horas, en el Instituto Cultural Peruano Alemán, ubicado en la calle Ugarte 207.

En este lugar se realizará un conversatorio en el que se analizarán los vínculos entre las obras presentadas durante el circuito y la memoria histórica de Arequipa.

La iniciativa es organizada con la participación de centros culturales, universidades e institutos, en coordinación con la Subgerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el objetivo de acercar distintas expresiones artísticas a la población y poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad.