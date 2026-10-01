Buscan a familiares de menor de 12 años encontrada en Arequipa

Una menor de aproximadamente 12 años se encuentra en el área de Emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, mientras la Policía busca ubicar a sus familiares.

La niña fue encontrada alrededor de las 13:00 horas del 30 de setiembre en la intersección de las avenidas Los Incas y Vidaurrázaga, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La ciudadana Roxana Amésquita la encontró desorientada y aparentemente en situación de abandono, por lo que decidió trasladarla a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero.

La menor fue llevada a la sección Familia de la dependencia policial. Durante las diligencias, no pudo proporcionar sus datos personales. Solo habría indicado el nombre de Mariela.

Al momento de ser encontrada vestía una polera rosada, pantalón blanco y negro y zapatillas blancas. Debido a que no pudo brindar mayor información sobre su identidad, la Policía intentó ubicarla mediante el sistema de identificación dactilar, pero no obtuvo resultados.

Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado en la comisaría para preguntar por la menor y tampoco se ha registrado una denuncia por desaparición que permita establecer su identidad o ubicar a sus familiares.

Posteriormente, la niña fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece en el área de Emergencia mientras continúan las diligencias para encontrar a sus familiares.

Las personas que puedan reconocerla o conocer a algún familiar pueden acudir a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero o comunicarse con las autoridades policiales para brindar información que permita ubicar a su familia.