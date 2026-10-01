La Cámara de Diputados aprobó este jueves un texto sustitutorio al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.
El documento fue respaldado por 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, por lo que fue aprobado por mayoría.
El texto aprobado recoge únicamente las facultades relacionadas con seguridad ciudadana y la prevención del Fenómeno El Niño.
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