La Cámara de Diputados aprobó este jueves un texto sustitutorio al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

El documento fue respaldado por 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, por lo que fue aprobado por mayoría.

El texto aprobado recoge únicamente las facultades relacionadas con seguridad ciudadana y la prevención del Fenómeno El Niño.