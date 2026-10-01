La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuenta con un texto de consenso sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, informó el diputado de Renovación Popular, Franck Krklec.

Según explicó el parlamentario en RPP, los equipos técnicos de las bancadas trabajaron hasta la noche del miércoles para consensuar una propuesta, que ya fue remitida a la comisión para la elaboración del dictamen correspondiente. “Por fin hay humo blanco y se ha llegado a un texto consensuado”, refirió.

Franck Krlkec señaló que el texto delimita las facultades en dos materias: seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño, incluyendo medidas vinculadas al sector agrario.

El documento incorpora propuestas de las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno. Además, indicó que los asesores de Ahora Nación participaron en las reuniones de trabajo, aunque dicha bancada aún no habría presentado una propuesta formal.

El legislador expresó su expectativa de que el dictamen sea aprobado durante la sesión de la Comisión de Constitución programada para hoy jueves 1 de octubre a las 14:00 horas. Se trata de la tercera sesión ordinaria de dicha comisión.

En la víspera, el debate fue suspendido por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, quien dispuso un cuarto intermedio para buscar consensos luego de que las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno presentaran textos sustitutorios.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició el martes el análisis de la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días.

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