Dos presuntos integrantes de la organización criminal “La Gran Alianza” fueron atrapados tras ser sindicados de disparar contra un prostíbulo situado en el sector Galindo del distrito de Laredo, en Trujillo.

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El ataque al local nocturno Kamasutra ocurrió a las 10:50 de la noche del último miércoles, cuando el negocio estaba atendiendo. La Policía informó que agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de Simbal patrullaban por el kilómetro 15 de la Panamericana Norte cuando escucharon disparos que provenían del establecimiento.

Los efectivos se desplazaron al lugar y encontraron a dos personas cuando pretendían huir en un vehículo. Tras ser reducidos, testigos los señalaron como los responsables de balear el portón del prostíbulo.

Según denunciaron, antes de realizar los disparos amenazaron a los encargados del negocio nocturno, a quienes les estarían exigiendo una fuerte suma de dinero.

Los detenidos fueron identificados como Luis Carlos Hernández Flores (35), alias “Chamo”, de nacionalidad venezolana, y Elthon Jhon Burgos Arteaga (21), apodado “Cabezón”.

A ellos se les incautaron una pistola calibre 9 milímetros sin número de serie, un vehículo, dos celulares y dos stickers con la inscripción LGA. Estas calcomanías son usadas por la organización criminal “La Gran Alianza” para marcar a los negocios que les pagan cupos.

Los intervenidos y las especies incautadas fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo para las indagaciones de ley.

El caso, además, fue notificado al Ministerio Público, que iniciará las pesquisas por los presuntos delitos de extorsión, banda criminal y tenencia ilegal de armas de fuego.