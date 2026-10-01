Un voraz incendio consumió toneladas de material reciclable como cartón, plástico y otros más; así como diversos vehículos y maquinaria en un local ubicado en la zona industrial de Sullana, cerca de la carretera a Tambogrande. Según los afectados, las pérdidas económicas ascienden a cerca de un millón de soles.

El siniestro se registró la noche del último martes, por causas que aún son investigadas por la Policía Nacional.

El fuego se propagó rápidamente y alcanzó grandes paquetes prensados de materiales que estaban listos para ser enviados a la capital.

De acuerdo a lo manifestado por los encargados del establecimiento, las llamas destruyeron dos camiones que se encontraban en el interior, un montacargas, tres prensas hidráulicas y un molino para plástico. Asimismo, materiales reciclables como cartón, plástico, tuberías y jebe.

Debido a la magnitud del incendio, las llamas y la humadera pudieron observarse a varios kilómetros de distancia, lo cual alarmó a los trabajadores de las plantas agroindustriales y pesqueras aledañas, quienes tuvieron que salir temporalmente, colaborar en las labores de auxilio y estar en alerta.

En tanto, los bomberos con diversas cisternas de las compañías de Sullana y Bellavista llegaron al lugar del siniestro y combatieron el fuego desde distintos frentes del local, logrando controlar la emergencia, después de dos horas de arduo esfuerzo.

Los encargados del local señalaron que aún no se explica cómo se originó el fuego, sin embargo, indicaron que revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido. Además, lamentaron la irreparable pérdida del esfuerzo de su trabajo.

Hasta el lugar también llegaron efectivos policiales y personal de Serenazgo para acordonar la zona y evitar posibles saqueos o percances. También lo hizo personal de Enosa.