El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja ante el incremento de la temperatura durante el día que se registrará en la costa y los valles costeros de Arequipa desde este viernes 2 hasta el lunes 5 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico, el aumento de la temperatura será de moderada a fuerte intensidad en el litoral y de intensidad moderada en los valles costeros de la región.

Para este viernes se prevé que la temperatura alcance los 22 °C en la costa litoral y llegue hasta los 32 °C en los valles costeros. En tanto, para el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre, se esperan temperaturas de alrededor de 30 °C en los valles costeros.

El Senamhi también advirtió que estas condiciones estarán acompañadas de vientos cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

La alerta comprende las provincias de Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí, Arequipa, Islay y Camaná.

Ante el incremento de la temperatura, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación, utilizar protección solar y mantenerse hidratada. Asimismo, se debe tener precaución ante las ráfagas que podrían presentarse durante las tardes.