Denuncian destrucción de báner en local de campaña de candidato en Amarilis

Personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huánuco, en el marco del operativo policial “Contra la Criminalidad” y tras una denuncia por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, ejecutó acciones de inteligencia y búsqueda que permitieron la detención de José Camilo R. A. (41) y Julio César R. A. (40), por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación. La intervención se realizó en el distrito de Pillco Marca.

Las acciones policiales se iniciaron luego de que Yonathan Ch. D. (21), trabajador del establecimiento denominado “Ful Gas”, ubicado en la avenida 28 de Agosto n.° 118, distrito de Amarilis, denunciara que el 29 de septiembre de 2026 once (11) balones de gas de propiedad del referido establecimiento habían sido entregados a un sujeto que habría simulado realizar una transferencia bancaria por S/ 1 225, utilizando para ello una captura de pantalla de una supuesta operación bancaria que finalmente no se hizo efectiva.

POLICÍA ENCUENTRA EN INMUEBLE

Tras obtener información de inteligencia que señalaba que los balones de gas se encontrarían almacenados en un inmueble ubicado en el jirón San Martín de Porres “B” n.° 108, en el distrito de Pillco Marca, personal policial se constituyó en el lugar e ingresó con autorización del propietario.

Durante la diligencia, los efectivos observaron una cantidad considerable de balones de gas apilados y almacenados, por lo que procedieron a su verificación y contabilización. En total, se encontraron noventa y seis (96) balones de gas: ochenta y cinco (85) de color plomo, con la inscripción “Maqui Gas”, y once (11) de color amarillo, con la inscripción “Ful Gas”.

Los once balones de gas de color amarillo, correspondientes a la marca “Ful Gas”, fueron identificados como los bienes presuntamente vinculados con la denuncia formulada por el trabajador del establecimiento. Las personas intervenidas y los bienes encontrados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes, conforme a ley.