Con maquinaria pesada y a combazos, personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura, retiró tres construcciones ilegales que invadían la vía pública en las avenidas Loreto y Don Bosco que ponían en riesgo a los vecinos y obstaculizaban el avance de la obra vial en la zona.

La intervención estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, con apoyo de Serenazgo y la Policía Nacional, desarrollándose de manera pacífica y sin incidentes.

Durante el operativo se desmantelaron una vivienda, un taller mecánico y un establecimiento que funcionaba como pollería. Estas estructuras, levantadas con madera, concreto, drywall y fierro, no solo ocupaban ilegalmente la vía, sino que también impedían el normal desarrollo de la construcción en la avenida Don Bosco.

Para el retiro de las edificaciones se empleó maquinaria pesada, molas y combas. Los ocupantes habían sido notificados en tres oportunidades y sancionados previamente, por lo que tenían pleno conocimiento del proceso. Asimismo, la comuna apoyó el traslado de sus pertenencias con vehículos de Serenazgo y Fiscalización, a fin de evitar mayores inconvenientes.

La Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal anunció que este tipo de operativos se ejecutarán de manera permanente para garantizar el orden, recuperar espacios públicos y proteger a la ciudadanía y recordó que la Ordenanza Municipal N.° 125 prohíbe el uso de la vía pública para fines comerciales.