Respecto a la información emitida sobre el proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los AA.HH. de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) informó que el megaproyecto continúa su proceso.

Aclaró que esta mega obra no está paralizada y tampoco presenta retrasos. El mismo que ha sido contratado bajo la modalidad de diseño y construcción, actualmente se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico, por parte del consorcio Castilla, cuyo plazo de ejecución es de 420 días.

Dijeron que, de acuerdo con el contrato, el inicio de la ejecución física de la obra está programada para junio del 2026 y el PNSU mantiene informada de manera permanente y periódica, los avances del proyecto con la población beneficiaria y dirigentes.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, reafirma su compromiso y disposición para ejecutar este proyecto de gran envergadura y culminar las obras en beneficio de la población piurana.