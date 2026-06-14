Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Ica cobró la vida de un adulto mayor, tras un choque múltiple registrado en la avenida Cutervo, a la altura del campo ferial.

Muerte violenta

El hecho se produjo alrededor de las 7:10 de la noche del jueves 11 de junio e involucró a cuatro vehículos que circulaban por esta importante vía de la ciudad. A consecuencia de la colisión en cadena, el conductor del vehículo de placa C8R-017, fue trasladado de emergencia al hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte. La víctima fue identificada como Karl Max Van Oordt Hamann de 65 años de edad.

En el accidente también estuvieron involucrados una camioneta Toyota Hilux de color blanco de placa BAN-858, el automóvil Hyundai de color azul de placa AJS-285 y la camioneta Pick Up de color blanco de placa V9Z-838.

Las imágenes registradas después del siniestro evidenciaron fuertes daños materiales en las unidades, especialmente en las partes delanteras y posteriores, producto de la fuerza del impacto. El choque generó además restricción vehicular en la zona mientras personal policial realizaba las labores de inspección y control del tránsito.

Tras conocerse el fallecimiento del adulto mayor, la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar cómo se produjo la colisión múltiple y establecer las responsabilidades. Entre las diligencias se encuentran la recopilación de testimonios, la evaluación de los daños en los vehículos y el análisis de otros elementos que permitan reconstruir la dinámica del accidente.

Las acciones fiscales están siendo dirigidas por Marco Antonio Osorio Ayala, representante de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, quien participa en las diligencias urgentes e inaplazables orientadas al esclarecimiento de los hechos, por la muerte de Max Van Oordt Hamann, natural de Lima.

EL DATO: El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a Lima, para su velorio en el distrito de Santiago de Surco y hoy será su sepelio en la capital.

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