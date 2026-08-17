Las lluvias registradas en la provincia de Camaná, asociadas a la DANA Aníbal, provocaron el ingreso de huaicos, daños en viviendas y afectaciones en vías de comunicación en diferentes sectores. Una de las zonas afectadas fue Barranquilla, donde la precariedad de algunas viviendas fue la causa para las filtraciones e inundaciones de agua.

En el distrito de Mariscal Cáceres, un huaico ingresó ayer al sector de la Asociación de Criadores de Porcinos San Cristóbal, el cual afectó a varias familias y generó la acumulación de lodo y escombros en la vía.

Ante la emergencia, la municipalidad distrital, a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, dispuso el traslado de maquinaria para realizar los trabajos de limpieza y recuperación de la vía afectada.

Además, el municipio informó que se coordinan acciones para atender a las familias damnificadas y realizar una evaluación de los daños ocasionados por las precipitaciones. Como parte de la atención inicial, se entregaron frazadas, calaminas y plásticos para que los pobladores puedan proteger sus viviendas de las lluvias.

Otro de los daños reportados se registró en el bypass de El Carmen, donde se produjo un forado debido a la erosión provocada por el agua, afectando la infraestructura vial.

En tanto, en el centro poblado de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, se reportó el domingo la caída de rocas. El desprendimiento no ocasionó daños a viviendas ni dejó personas afectadas.

El Senamhi advirtió que las precipitaciones y lloviznas continuarán en la sierra y costa de la región hasta este martes 18 de agosto, por lo que las autoridades y población deben mantenerse alertas ante posibles nuevas emergencias, especialmente en sectores vulnerables a huaicos, deslizamientos y erosión.