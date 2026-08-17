La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Puerto Bermúdez consiguió siete meses de prisión preventiva contra Luis C. M. (57), investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de su hermano Teófilo C. M. (48) y por lesiones graves contra su sobrina Hereña G. C. (18).

El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto en el sector Edita Nazarategui, distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa. Según la investigación fiscal, Teófilo C. M. se encontraba junto a su hija en las orillas de un río, cuando habría sido abordado por su hermano, quien portaba una escopeta.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Luis C. M. habría iniciado un reclamo relacionado con terrenos familiares, generándose posteriormente una fuerte discusión entre ambos.

En medio del altercado, el investigado habría realizado un disparo contra su hermano, provocándole la muerte. Los perdigones también alcanzaron a su sobrina, quien sufrió heridas de gravedad en el rostro.

Investigación continúa

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Sergio Grasiani Salas Macotela, en coordinación con la fiscal provincial Yovana Quinto Corilloclla, presentó diversos elementos que vincularían al investigado con el ataque.

Entre los elementos considerados se encuentran las declaraciones de testigos, el acta de levantamiento del cadáver y otras diligencias realizadas durante la investigación.

Tras la decisión judicial, Luis C. M. fue trasladado al establecimiento penitenciario de Chanchamayo, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.