Tras oficializarse el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a nivel nacional a partir del 1 de octubre —medida decretada por el Gobierno Central—, las reacciones y evaluaciones en la región Junín no se han hecho esperar. En entrevista para Correo, el señor Orlando Ricalde, director de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Junín, analizó los alcances, el número de beneficiarios y las implicancias económicas de este reajuste.

Incremento de sueldo

​De acuerdo con el funcionario, el incremento salarial genera dos efectos opuestos que conviven en el mercado laboral local. Por un lado, beneficia directamente a la fuerza trabajadora de las micro y pequeñas empresas (Mypes), quienes perciben un ingreso mínimo legal, mejorando la capacidad adquisitiva de su canasta familiar. ​Sin embargo, Ricalde advirtió sobre la otra cara de la moneda: el encarecimiento de los costos operativos para las empresas.

​“Cuando se incrementa el ingreso mínimo legal [...], la mayor proporción de los trabajadores de la actividad privada en las micro y pequeñas empresas se van a ver mejorados en su canasta de consumo familiar. Pero cuando vemos por el lado de la empresa, se incrementan los costos. Muchas veces las empresas, para compensar esa subida de costos, utilizan la informalidad y crean ‘planillas negras’ donde no se paga de acuerdo a ley”, detalló Ricalde.

Mercado laboral

En relación con el panorama del empleo en la región, la DRTPE Junín maneja proyecciones y estadísticas representativas sobre el comportamiento de la fuerza laboral y las unidades empresariales: ​Población Económicamente Activa (PEA): Alrededor de 800,000 trabajadores realizan alguna actividad económica en la región Junín. De esa cifra, solo cerca de 200,000 trabajadores se encuentran dentro del mercado laboral formal y en planilla.

A nivel regional, el 78% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, mientras que solo un 22% goza de formalidad laboral.

En cuanto a la estructura empresarial, el 98% de las empresas en Junín corresponden a micro y pequeñas empresas (Mypes) (registrándose un estimado formal de 60,000 microempresas), mientras que apenas el 2% representa a medianas y grandes empresas (concentradas principalmente en el sector extractivo y minero).

“Planillas Negras”

El representante de la DRTPE – Junín alertó sobre los mecanismos que suelen adoptar los empleadores ante la subida de la carga salarial. Entre ellos destaca el uso de las denominadas “planillas negras”, acuerdos verbales fuera del marco legal que omiten el pago de derechos y beneficios como CTS, gratificaciones, asignación familiar, vacaciones y aportes a la seguridad social, excediendo además las jornadas legales de 8 horas.

​Asimismo, detalló el uso indebido de la locación de servicios (recibos por honorarios) para labores de carácter permanente. Aclaró que la autoridad laboral está facultada para intervenir, fiscalizar y sancionar a las empresas que desnaturalicen estos contratos.

Recordemos que desde el 1 de octubre se incrementa en S/100, el sueldo mínimo llegará a S/1230.