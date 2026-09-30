Un sismo de magnitud 3.5 se registró durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre en Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional.
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0700, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 3:52:59 a. m. y alcanzó una profundidad de 58 kilómetros.
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¿Dónde fue el epicentro del sismo en Lima?
El epicentro fue localizado 27 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima, con una latitud de -11.80 y una longitud de -77.42.
Asimismo, el IGP precisó que el movimiento alcanzó una intensidad III en Ancón, lo que corresponde a un sismo percibido de manera leve por la población.
Datos del sismo:
- Magnitud: 3.5
- Fecha: 30 de septiembre de 2026
- Hora: 3:52:59 a. m.
- Profundidad: 58 kilómetros
- Referencia: 27 km al oeste de Ancón
- Intensidad: III en Ancón
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Perú se encuentra en una zona altamente sísmica
Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica debido, entre otros factores, a la interacción de placas tectónicas.
Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar previamente las zonas seguras y contar con una mochila de emergencia con artículos esenciales.