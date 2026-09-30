Un sismo de magnitud 3.5 se registró durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre en Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0700, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 3:52:59 a. m. y alcanzó una profundidad de 58 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Lima?

El epicentro fue localizado 27 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima, con una latitud de -11.80 y una longitud de -77.42.

Asimismo, el IGP precisó que el movimiento alcanzó una intensidad III en Ancón, lo que corresponde a un sismo percibido de manera leve por la población.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0700

Fecha y Hora Local: 30/09/2026,03:52:59

Magnitud: 3.5

Profundidad: 58 km

Latitud: -11.80

Longitud: -77.42

Intensidad: III Ancón

Referencia: 27 km al O de Ancón, Lima - Limahttps://t.co/R8KQCP83iU — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 30, 2026

Datos del sismo:

Magnitud: 3.5

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Hora: 3:52:59 a. m.

Profundidad: 58 kilómetros

Referencia: 27 km al oeste de Ancón

Intensidad: III en Ancón

Perú se encuentra en una zona altamente sísmica

Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica debido, entre otros factores, a la interacción de placas tectónicas.

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar previamente las zonas seguras y contar con una mochila de emergencia con artículos esenciales.