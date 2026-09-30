La primera procesión del Señor de los Milagros se realizará este sábado 3 de octubre, a partir del mediodía, cuando se abran las puertas del monasterio de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas.

El recorrido comprenderá la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda. La imagen avanzará por estas vías y recibirá homenajes durante su paso por el jirón Chancay, para luego retornar hacia la avenida Tacna e ingresar nuevamente al templo de las Nazarenas.

Como parte del retorno, las religiosas de clausura recibirán la imagen desde el coro alto de la iglesia con una lluvia de pétalos de rosas.

El templo mantendrá además sus puertas abiertas desde las 6 de la mañana durante octubre para recibir a los fieles que acudan a rendir culto al Señor de los Milagros.

La segunda salida procesional está prevista para el domingo 18 de octubre por las calles del centro de Lima. Asimismo, la imagen del Señor de los Milagros presidirá la liturgia de despedida que oficiará el papa León XIV en la base aérea Las Palmas, donde también estará presente la imagen de Nuestra Señora de Copacabana del Rímac.