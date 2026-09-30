Después de varios meses de un paciente trabajo de seguimiento y vigilancia, la Policía Nacional ejecutó la madrugada de hoy un operativo para desarticular a la presunta banda criminal “Los Parqueros del Jota”.

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De acuerdo a la información preliminar, se allanaron varias viviendas en distintos puntos de la región (Trujillo, Pataz, Chepén, Huamachuco). El trabajo se realizó en coordinación con detectives de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) llegados de Lima y con representantes del Ministerio Público.

Los integrantes de “Los Parqueros del Jota” estarían relacionados a la comisión de los delitos de extracción ilegal de oro, tenencia ilegal de explosivos y armas de fuego.

Se precisó que fueron doce los detenidos y 23 viviendas allanadas de manera simultánea en La Libertad y Lima,

Se ha incautado celular, chips, dinero en efectivo (10 mil dólares), cuadernos con anotaciones, agendas, que son materia de investigación.

La Policía Nacional señaló que el oro robado era traído de Pata a Trujillo en camiones y volquetes usando rutas clandestinas y fachadas comerciales.

Otro dato relevante es que se valían de conductores con Reinfo y guías de control prestadas u ocultas de otras empresas para burlar los controles de las autoridades.

El jefe de la Región Policial, general PNP Eric Ángeles Puente, informó que en las siguientes horas se ofrecerá más detalles mediante una conferencia de prensa. (Nota en desarrollo)