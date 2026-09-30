En San Martín de Porres, la Fiscalía encabezó un operativo que incluyó el allanamiento de varios inmuebles y la detención preliminar de investigados por el asesinato del empresario textil Jaime Sosa.

El crimen se registró en mayo de 2026, cuando los investigados habrían atacado con un arma blanca al empresario, de 54 años, en las inmediaciones de la avenida Germán Aguirre. Luego del hecho, los implicados escaparon del lugar y dejaron a la víctima tendida en el suelo, sin vida.

De acuerdo con el testimonio de la hermana de la víctima, el empresario volvía de una reunión social cuando fue interceptado por alrededor de cinco sujetos, quienes presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Según RPP, el análisis de las cámaras de seguridad, junto con las declaraciones de los testigos, permitió a la Policía identificar a los intervenidos como presuntos implicados en el asesinato.

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial una orden de allanamiento y detención preliminar por siete días, medida que fue autorizada. El operativo se ejecutó en cinco inmuebles de San Martín de Porres, donde los investigados fueron detenidos de manera preliminar.

Como parte de las diligencias, los agentes incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir, dispositivos electrónicos y otros objetos, los cuales serán incorporados a la investigación para su posterior análisis.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar la responsabilidad de los investigados.