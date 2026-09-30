Un hombre resultó herido tras el impacto de un automóvil negro contra dos vehículos que se encontraban estacionados en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Santa Anita.

De acuerdo con información a la que accedió RPP, el hombre estaba entre las unidades estacionadas al momento de registrarse el violento choque.

La propietaria de uno de los vehículos dañados, hija del hombre herido, señaló que el conductor involucrado, identificado como Carlos Enrique Chacón Mayta, habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Asimismo, los familiares de la víctima señalaron que el conductor involucrado registraría tres denuncias anteriores.

Producto de la fuerza del impacto, uno de los vehículos afectados registró una fuga de gas, lo que generó una emergencia en la zona. Ante ello, bomberos llegaron al lugar y trabajaron durante aproximadamente dos horas hasta controlar la situación.

El conductor involucrado fue llevado a la Comisaría de Santa Anita para continuar con las diligencias correspondientes. En tanto, los familiares del herido solicitaron que se determine cómo ocurrió el accidente y que el responsable asuma los daños ocasionados y los gastos médicos.