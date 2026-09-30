La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados reanudó este miércoles 30 de septiembre el debate sobre el predictamen referido al pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La sesión se inició desde las 9:00 a. m. en la Sala Miguel Grau Seminario del Congreso, luego de que el martes 29 se levantara la primera jornada de discusión. La comisión tiene previsto continuar con la revisión de las materias incluidas en la solicitud del Gobierno.

El predictamen plantea no otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y enviar la iniciativa al archivo. El pedido contempla una delegación por 120 días y comprende ocho áreas, entre ellas seguridad ciudadana, empleo, mypes, simplificación administrativa, desarrollo productivo, asuntos tributarios, reforma del Estado y vivienda y saneamiento.

🔴MIRA LA TRANSMISIÓN AQUÍ

Durante la jornada del martes, los integrantes de la comisión iniciaron la discusión del documento y revisaron parte de las materias contempladas en la solicitud. La presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, levantó la sesión y convocó a los parlamentarios para continuar el debate este miércoles.

El documento en discusión tiene 205 páginas y cuestiona, entre otros aspectos, la amplitud y falta de precisión de varias materias planteadas por el Ejecutivo, así como la justificación de la urgencia para delegar facultades legislativas.

La comisión deberá continuar con el intercambio de posiciones antes de someter el predictamen a una eventual votación.