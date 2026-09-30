Todo indica que la censura que se impulsó contra el ministro del Interior, César Astudillo, por la falta de respuesta ante la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú, no se aprobará.

Y es que el documento impulsado por el bloque de Juntos por el Perú (JP) no tendría los votos suficientes.

DIVISIÓN

El líder y senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, dijo que su bancada no había tomado una decisión sobre apoyar la censura. Sin embargo, dijo que “hay que pensar en el país”.

Poco después, el diputado Harvey Colchado publicó en su cuenta X una carta abierta a sus compañeros de Ahora Nación para explicar por qué no apoyaría la censura.

“Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial. No les facilitaré ese camino, pero tampoco doy un cheque en blanco”, escribió.

Además, ayer Colchado se pronunció nuevamente sobre el tema.

“Censurar es la decisión rápida y fácil”, indicó.

Precisó que una censura no sacará un mal oficial. Sin embargo, advirtió que si en diciembre no se cumplen metas en la lucha contra la inseguridad, apoyará la censura.

Por otro lado, José Marcelo, diputado de Ahora Nación, informó que el bloque llegó a un acuerdo en mayoría de no apoyar la moción de censura.

“Es un acuerdo por mayoría y lo respetamos. Han pasado dos meses de la gestión del ministro y no consideramos que hubo una falta ética”, manifestó.

Aunque Indira Huillca de esa misma bancada, anunció que votará a favor de la censura.

Lo mismo anunció Jair Manrique de ese bloque. “Si hoy corresponde evaluar la gestión de Astudillo, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran”, indicó.

El diputado Harvey Colchado está en contra de censurar al ministro Astudillo. (Foto: GEC)

SUMAS

El bloque de oposición está integrado por JP (32), Buen Gobierno (18), Obras (14) y Ahora Nación (10) suman 74 votos.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, para censurar a un ministro se requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembro, es decir, 66 votos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, un dato no menor es que no se debería contabilizar la totalidad de los integrantes de JP.

Por ejemplo, Marlon Aguirre, cuestionó hace una semana la rapidez con que su bancada impulsa la censura.

“No podemos interpelar, censurar porque aparte de todo eso, el país se está volviendo en una ingobernabilidad netamente por interpelaciones y censuras”, sostuvo.

Por otro lado, fuentes del Buen Gobierno indicaron que se reunieron el lunes para evaluar si apoyan o no la censura.

De acuerdo con Nery Fernández, vocero de la bancada, indicó a este medio que el grupo se reunirá hoy con el ministro Astudillo.

“El ministro nos ha pedido una reunión. Siempre somos abiertos al diálogo y lo vamos a escuchar. Mientras tanto hemos decidido que (nuestro apoyo a la censura) está en evaluación”, dijo.

Cabe precisar que mañana se evaluará la moción de censura en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La Junta de Portavoces estableció, por unanimidad, tres horas para el debate de la referida moción, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin minutos adicionales ni interrupciones.

Marlon Aguirre, diputado de Juntos por el Perú, cuestionó la moción de censura contra Astudillo. (Foto: Facebook)

DEFENSA

En medio de los avances de la moción de censura contra Astudillo, la presidenta Keiko Fujimori mostró su respaldo al titular del Interior.

“Quiero expresar todo mi respaldo al ministro Astudillo, a un héroe nacional, a una persona que sabe perfectamente lo que es enfrentarse a un terrorismo”, afirmó.

Por su parte, el diputado Frank Krklec de Renovación Popular consideró que retirar a Astudillo podría generar inestabilidad en las políticas destinadas a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

“Sería hacerle un grave daño a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, censurar ahora al ministro, se requiere estabilidad para ver que las políticas públicas funcionan”, manifestó.

Por ese motivo, propuso darle a Astudillo al menos 100 días para que muestre sus primeros resultados.

El diputado sostuvo que, una vez transcurrido ese periodo, el Parlamento podrá evaluar el desempeño del titular del Interior y adoptar las acciones que considere correspondientes dentro de sus atribuciones.