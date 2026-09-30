El Consejo Regional de La Libertad citará al nuevo jefe de la Región Policial, general PNP Eric Ángeles Puente, para que explique el plan de trabajo que realizará con la finalidad de frenar el avance de la criminalidad en este departamento.

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Al pleno

Leyla Espir, presidenta de la Mesa Directiva, confirmó que la presentación del oficial se daría la primera semana de octubre, que realizarán dos sesiones de consejo, una ordinaria y otra extraordinaria.

“Es importante que el general pueda escuchar de boca de los consejeros, que son los representantes de cada una de las provincias, la problemática que se está viviendo y también es importante conocer cuál es su plan de acción; cuáles son las estrategias que piensa implementar hoy en la región La Libertad, que está sumergida en estos temas de criminalidad que día a día ponen de manera indefensa a nuestros ciudadanos”, indicó.

La representante del Consejo Regional de La Libertad también instó al nuevo jefe policial a poner orden en la institución que ahora dirige. Recordó que a inicios de septiembre el pleno aprobó un acuerdo para solicitar la reestructuración de la Región Policial, con la finalidad de separar a los malos elementos de la institución y optimizar la respuesta operativa frente al crimen organizado.

“Con los últimos acontecimientos que se han dado se ha evidenciado que la corrupción también ha llegado a la Policía, no solamente está en las calles. Es importante una reforma policial. Es importante poder desarticular las bandas criminales a partir de un trabajo estratégico por parte de la Policía. Cuenta la Policía con herramientas que ha dado el Gobierno Regional de La Libertad, que esperemos sean bien usadas y en adelante puedan darse mejores resultados”, aseveró.

La citación al general Eric Ángeles Puente se da en medio de una ola criminal que golpea a la región y va dejando 151 muertos y más de 1,300 denuncias por extorsión.