Las declaraciones de Keiko Fujimori sobre la demora del Congreso para debatir el pedido de facultades legislativas provocaron distintas reacciones en el ámbito político. Ante las críticas de un sector de la oposición, que interpretó su referencia a la “paciencia republicana” como una advertencia institucional, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, salió en respaldo de la posición de la mandataria.

Sheput descartó que las declaraciones de la mandataria puedan ser consideradas una amenaza y cuestionó la interpretación de quienes afirmaron sentirse intimidados por sus palabras.

“Yo diría que hay una generación de cristal en algunos políticos, que apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato dicen: ‘Ay, van a cerrar el Congreso’”, declaró a RPP.

El ministro de Trabajo cuestionó que un sector de la oposición no comprenda que “la política también es firmeza”. En ese sentido, recordó que en décadas anteriores los gobiernos afrontaron fiscalizaciones parlamentarias de mayor intensidad y mencionó como ejemplo la posición que asumió el Partido Aprista durante el mandato de Alejandro Toledo.

Previamente, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó que el Parlamento lleve cuatro semanas sin pronunciarse sobre el pedido de facultades legislativas. En ese contexto, afirmó que los congresistas están “poniendo a prueba nuestra paciencia”, aunque precisó que cualquier eventual medida alternativa se adoptará “siempre dentro del marco de la Constitución”.

Keiko Fujimori al Congreso por facultades: “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”

La presidenta Keiko Fujimori cuestionó este martes 29 de septiembre la demora del Congreso en la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que la solicitud lleva cuatro semanas en el Parlamento.

“Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas. Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, declaró durante una actividad en Ica.

La mandataria señaló que el Ejecutivo busca contar con estas herramientas para implementar medidas frente a la criminalidad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Fujimori sostuvo que la solicitud no debe ser entendida como un asunto partidario, sino como parte de las medidas que el Gobierno plantea para responder a estos problemas.

“Esto no se trata del Gobierno. Se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a esta delincuencia”, afirmó.

“El respeto por la democracia no es un signo de debilidad”

La presidenta también se refirió a las declaraciones del jefe del Gabinete, Luis Galarreta, sobre la “paciencia republicana” del Ejecutivo mientras el Parlamento evalúa el pedido.

Fujimori sostuvo que esperar el desarrollo del procedimiento parlamentario y respetar las decisiones del Congreso no constituye una señal de debilidad.

“El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad. Muy por el contrario. Es un respeto a nuestras normas, a nuestras leyes”, manifestó.

La mandataria indicó que el Ejecutivo permanecerá atento a la decisión que adopte el Parlamento.

“Esperemos que estén a la altura de la problemática que atraviesa nuestro país”, agregó.

Gobierno asegura que actuará con o sin facultades

Fujimori afirmó que su Gobierno adoptará medidas contra la delincuencia organizada independientemente de la decisión que tome el Congreso sobre la delegación de facultades.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo. Nos otorguen o no nos otorguen facultades. Todo dentro del marco democrático, por supuesto”, señaló.

Luego añadió: “Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

Las declaraciones se producen mientras el Ejecutivo mantiene conversaciones con las bancadas para explicar los alcances de la solicitud de facultades legislativas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha señalado que el Gobierno continuará con el diálogo durante el debate parlamentario.