La propuesta para autorizar la transferencia a título gratuito de 46 unidades vehiculares tipo camioneta pick-up a favor del Ministerio del Interior, con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas de la Policía, fue remitida por el Gobierno Regional Cusco, sin embargo, hasta la fecha, no hay una respuesta a dicho petitorio por la desidia de algunos consejeros regionales.

El documento oficial Oficio N.° 1268-2026-GR CUSCO-CRC/SCR, de fecha 8 de setiembre de 2026, acredita que la propuesta ha sido remitida a la Comisión Ordinaria de Administración, Trabajo y Promoción del Empleo, Seguridad Social y Bienestar para su evaluación y las acciones correspondientes.

La transferencia requiere la autorización del Consejo Regional Cusco porque la normativa peruana permite a los gobiernos regionales disponer recursos y bienes para fortalecer la seguridad ciudadana mediante mecanismos de coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía.

Las 46 camionetas representan una herramienta para reforzar el patrullaje y la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos. Por ello, la demora en la evaluación y autorización de la transferencia genera preocupación, debido a que cada día que pasa sin una decisión mantiene pendiente la incorporación de estas unidades al servicio policial.

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué acciones realizaron y cuál es la posición de los consejeros regionales responsables de evaluar y aprobar esta transferencia, entre ellos, Raúl Olivera, Anabel Rozas y Alfredo Sara, quienes forman parte de la referida comisión ordinaria del Consejo Regional en el periodo 2023-2026.

Cabe indicar que la seguridad ciudadana exige coordinación entre las instituciones y decisiones oportunas. El Coresec Cusco también ha señalado la necesidad de fortalecer las acciones articuladas frente a los problemas de inseguridad en las provincias de la región.

“En ese contexto, corresponde al Consejo Regional transparentar el estado actual del expediente, informar las razones de cualquier demora y adoptar la decisión que corresponda conforme a sus competencias. No se trata de una disputa entre instituciones. Se trata de poner vehículos operativos al servicio de la Policía y de la población cusqueña”, señaló el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.