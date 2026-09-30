Frente a las actuales cifras de violencia que golpean a las familias cusqueñas, la Instancia Regional de Concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se reunió en la Ciudad Imperial.

Desde el Gobierno Regional Cusco se convocó a una reunión con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, gobiernos locales, sectores de Salud y Educación, programas nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Cabe indicar, que en lo que va del presente año en la región cusqueña, se registraron cuatro feminicidios en la región y ocho tentativas de feminicidio atendidas por los Centros de Emergencia Mujer y Familia. Los casos corresponden a las provincias del Cusco, Anta y Paruro, además del distrito de San Jerónimo.

“En nuestras provincias no podemos acostumbrarnos a la violencia. Cada feminicidio representa una vida que se pierde y una familia que queda marcada para siempre. Por eso, exigimos que cada institución cumpla su responsabilidad”, señaló el gobernador regipnal de Cusco, Werner Salcedo.

La reunión de la Instancia Regional permitió convocar a las instituciones, impulsar acuerdos, establecer compromisos y priorizar acciones concretas para la protección de las víctimas. Asimismo, la reunión evaluó el cumplimiento de los acuerdos adoptados el 13 de agosto, tras un feminicidio ocurrido en San Jerónimo, además de establecer nuevos compromisos institucionales para fortalecer la prevención y atención de los casos.