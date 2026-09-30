Antes de concluir el mes, Christian Andía Pariona asumió oficialmente el cargo de regidor accesitario de la Municipalidad Provincial de Pisco, luego de prestar juramento durante una ceremonia encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes.

Juramentación de regidor

La incorporación del nuevo integrante del concejo municipal se realizó en cumplimiento de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, mediante la cual se convocó a Andía Pariona para asumir funciones como regidor de la provincia de Pisco.

Durante el acto protocolar, el alcalde Pedro Fuentes tomó el juramento correspondiente al nuevo regidor, quien posteriormente recibió la medalla que lo acredita como integrante del concejo municipal. La imposición de la distinción estuvo a cargo de su padre, Tomás Andía, quien también dirigió unas palabras durante la ceremonia.

En su intervención, Tomás Andía destacó la importancia de esta nueva etapa para su hijo y señaló que, aunque su permanencia en el cargo será por un periodo corto, representa una oportunidad para acercarse a la actividad política entendida como un servicio a la comunidad.

Por su parte, el alcalde de Pisco, dio la bienvenida al nuevo regidor y resaltó la importancia de que las nuevas generaciones tengan participación en la vida política de la provincia. Durante su intervención, sostuvo que el trabajo municipal debe mantenerse enfocado en escuchar a la ciudadanía y atender los asuntos que forman parte de la agenda de Pisco.

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