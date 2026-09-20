El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, participó en una mesa técnica virtual con especialistas del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y preparación de la provincia ante el posible impacto del fenómeno El Niño.

Prevención en la provincia

Durante la reunión, el burgomaestre recibió asistencia técnica de especialistas del CENEPRED para establecer los mecanismos de prevención y los protocolos que deberán aplicarse antes, durante y después de una eventual emergencia.

Pedro Fuentes señaló que uno de los principales objetivos es preparar a la población y a las autoridades frente a posibles escenarios generados por el fenómeno El Niño Costero y El Niño Global, además de otros eventos naturales como sismos de gran magnitud.

“Ya se ha iniciado con la conformación del equipo técnico municipal para luego seguir los pasos correspondientes y tener reuniones constantes con CENEPRED”, manifestó el alcalde.

La autoridad provincial explicó que dentro de este proceso se ha establecido la elaboración de cuatro planes de trabajo orientados a la prevención, los cuales serán desarrollados con el acompañamiento técnico correspondiente.

Uno de los puntos considerados prioritarios es la zona de la ribera del río Pisco, debido al riesgo que representa ante eventuales lluvias intensas, desbordes u otras emergencias que puedan afectar a la población.

El alcalde también destacó la importancia de que la provincia cuente con planes de evacuación actualizados, que permitan identificar las zonas seguras, las rutas de evacuación y los sectores que deben evitarse durante una emergencia.

“Es necesario poder tener un plan acorde para saber cuáles van a ser las acciones que tomen los ciudadanos antes, durante y después de que se desarrolle algún fenómeno natural”, sostuvo Fuentes Hernández.

Asimismo, señaló que estas acciones preventivas deben involucrar no solamente al cercado de Pisco, sino también a los diferentes distritos de la provincia, considerando las características y riesgos particulares de cada jurisdicción.

El trabajo con el CENEPRED busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Municipalidad Provincial de Pisco y establecer una estrategia de prevención que permita reducir los riesgos frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño y otros eventos naturales.

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