Con el objetivo de reforzar la protección de la ribera del río Pisco, autoridades de la provincia de Pisco vienen coordinando una intervención complementaria en el sector de Montesierpe, donde se ha identificado un tramo de aproximadamente 300 metros que requiere atención.

Trabajo de prevención

El tema fue abordado durante una mesa de trabajo entre la Municipalidad Provincial de Pisco y representantes de la Autoridad Local del Agua (ALA), en la que se evaluaron las acciones necesarias para continuar fortaleciendo la infraestructura de protección en esta zona.

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, destacó que la municipalidad viene avanzando en las gestiones para contar con las autorizaciones correspondientes y ejecutar una intervención puntual que permita completar la protección de la ribera.

“Hemos hecho las coordinaciones con la representante de la Autoridad Local del Agua, quienes dan los permisos para la intervención en la cuenca del río Pisco”, explicó el burgomaestre.

Fuentes señaló que actualmente se viene culminando un proyecto de inversión relacionado con el enrocado de la ribera. Sin embargo, durante la evaluación de la zona se identificó un tramo de aproximadamente 300 metros que no fue considerado inicialmente y que ahora se busca incorporar mediante una intervención específica.

“Nosotros estamos culminando un proyecto de inversión de enrocado que ya va a perennizar el encauzamiento del río aguas abajo, pero hay un punto crítico, que es un tramo aproximadamente de 300 metros lineales que no se ha contemplado”, detalló.

El alcalde explicó que, junto a los profesionales técnicos, se evaluó la posibilidad de ejecutar una intervención puntual en este sector, tomando en cuenta los antecedentes de crecidas registradas en años anteriores.

“En años anteriores en esta zona se ha llevado todos los sembríos y ha llegado casi hasta la población, así que es un peligro latente. Hoy ya hemos hecho las coordinaciones del caso para poder tener los permisos correspondientes y poder intervenir esta zona crítica en la cuenca del río Pisco”, manifestó.

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