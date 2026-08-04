Ante el inicio del periodo de estiaje, autoridades de la provincia de Pisco e instituciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico vienen coordinando acciones para reducir el impacto de la disminución del caudal de los ríos y asegurar el abastecimiento de agua para la población.

Trabajo conjunto

Con ese objetivo, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, sostuvo una reunión de trabajo con especialistas de la EPS (Emapisco), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otras entidades involucradas en la gestión del recurso hídrico.

Durante el encuentro se evaluaron medidas orientadas a garantizar la continuidad del servicio de agua potable durante la temporada de estiaje, un fenómeno caracterizado por la reducción natural del caudal de los ríos, lo que limita la disponibilidad del recurso para consumo humano, actividades agrícolas y otros usos.

Especialistas recuerdan que el estiaje es un proceso estacional que se presenta cada año y que hace necesario un uso responsable del agua, especialmente en las zonas donde la disponibilidad del recurso puede verse comprometida.

En ese contexto, también se exhortó a la población a contribuir con el cuidado del agua mediante prácticas como reparar fugas en los hogares, evitar el desperdicio y reportar posibles conexiones clandestinas que afecten la distribución del servicio.

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