La ciudad de Pisco atraviesa una complicada situación debido a la escasez de agua potable, problemática que se ha intensificado a causa del estiaje que afecta actualmente a la provincia.

Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes de diversos sectores, motivando la intervención de las autoridades locales para atender a la población afectada.

Poco recurso hídrico

En respuesta a esta emergencia, la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel inició desde tempranas horas la distribución gratuita de agua potable en la Plaza de Armas de la localidad.

Personal municipal se encuentra a cargo de la entrega del recurso hídrico a los vecinos sanmiguelinos que lo requieran, priorizando la atención de familias vulnerables y adultos mayores, quienes vienen siendo los más perjudicados por la reducción del abastecimiento.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a hacer un uso responsable y racional del agua, recomendando su adecuado almacenamiento en tachos, baldes o bidones mientras se supera esta situación de emergencia y se restablece el servicio con normalidad.

