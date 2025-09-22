Los vecinos de la Cooperativa de Vivienda Señor de Luren, en Ica, expusieron la difícil situación que enfrentan desde hace más de tres décadas: carecen de agua potable, desagüe y energía eléctrica.

Falta saneamiento

Para sobrevivir, muchas familias deben comprar cisternas de agua a un costo elevado, alrededor de 200 soles por tancada, mientras que los silos improvisados que utilizan como sistema de desagüe ya se encuentran colapsados, generando un grave problema sanitario.

Durante una visita a la zona, los moradores mostraron cómo la falta de servicios básicos ha limitado su calidad de vida y su derecho a condiciones mínimas de salubridad. “Vivimos más de 30 años sin agua y desagüe, y ya no sabemos cómo sostener esta situación”, señalaron los vecinos, recordando que incluso han tenido que tomar las calles en protesta para exigir atención.

La problemática radica en que el proyecto de agua y desagüe elaborado por la Municipalidad de Ica no ha podido ejecutarse por falta de saneamiento físico-legal de los terrenos.

Sin embargo, en las últimas semanas se han registrado avances significativos. De las tres observaciones planteadas por registros públicos, solo queda una pendiente, y se espera que la próxima semana se emita una resolución favorable. Este paso permitirá que el proyecto de saneamiento se ejecute y dé inicio a la instalación de agua y desagüe, primera etapa de una intervención mayor.

Las autoridades han señalado que, una vez culminada la formalización, se podrán impulsar también las obras de pistas, veredas y electrificación, beneficiando a cientos de familias que hoy dependen de conexiones provisionales y viven en condiciones precarias a pesar de estar rodeadas de urbanizaciones consolidadas.

