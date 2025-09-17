En una reunión llevada a cabo en las instalaciones del CODEH Ica, vecinos y representantes de La Tierra Prometida sostuvieron una mesa de trabajo con autoridades locales para exigir soluciones concretas al problema del acceso al agua potable y al servicio de desagüe.

Acceso limitado

Estuvo presente el presidente de la Asociación de Abastecedores de Agua de La Tierra Prometida, Balmer Vilca, quien destacó la necesidad urgente de garantizar un suministro de agua seguro y de calidad para las más de 20 mil personas que actualmente residen en esta parte de la ciudad.

“Hemos llegado a buenos acuerdos y se ha confirmado una segunda sesión de trabajo. Nuestra demanda central es que el agua que llegue a La Tierra Prometida sea de calidad. Por ahora, seguimos abasteciendo de manera directa a la población”, señaló Vilca.

Actualmente, la distribución se realiza mediante tanques de 1,100 litros, con un costo que oscila entre 20 y 25 soles, dependiendo del número de familias por domicilio. Sin embargo, el abastecimiento diario depende también de los pozos disponibles, lo que dificulta garantizar horarios fijos.

Vilca también advirtió que hay familias en situación vulnerable y zonas de difícil acceso que siguen esperando atención urgente. “Los problemas son diarios. La solución no puede seguir esperando”, agregó.

Respecto al sistema de desagüe, explicó que actualmente cada vivienda utiliza silos individuales, aunque ya existen proyectos en marcha que podrían brindar una solución integral en los próximos dos a tres años.

Se espera que en la segunda reunión, representantes de Emapica participen directamente para establecer un convenio que permita el abastecimiento formal desde esta entidad.

