El proyecto de instalación de redes de agua potable y desagüe en el sector de La Tierra Prometida comienza a tomar forma. Más de 10 mil familias podrían ser beneficiadas tras años de espera por este servicio básico.

Asistencia técnica

Autoridades del Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial y la empresa Emapica sostuvieron una mesa de trabajo donde se discutieron los avances técnicos y administrativos para hacer viable la obra.

Según se informó, ya se han levantado las observaciones al expediente técnico, y se han elaborado los Términos de Referencia tanto para la formulación como para la supervisión del proyecto. Este paso es clave para avanzar hacia la firma de un convenio con el Ministerio de Vivienda, que permitiría obtener asistencia técnica y asegurar el respaldo financiero necesario.

Además, la jefa zonal de Cofopri, Rosa Elvira Flores Sumari, confirmó que ya se han entregado más de 13 mil títulos de propiedad en la zona, lo que allana el camino para la ejecución de obras públicas sin trabas legales.

Los dirigentes vecinales presentes valoraron el compromiso de las autoridades y señalaron que el acceso a servicios básicos sigue siendo una de las principales urgencias para las familias de La Tierra Prometida, quienes han vivido durante años sin agua ni desagüe formal.

VIDEO RECOMENDADO