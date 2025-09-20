En horas de la mañana, vecinos de la avenida Federico Uranga, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, alzaron su voz de protesta tras el colapso del sistema de desagüe en sus viviendas. Buzones rebalsados y drenajes desbordados provocaron la inundación de aguas residuales en domicilios y negocios, generando olores nauseabundos y un grave riesgo sanitario.

Viviendas dañadas

Los pobladores narraron que son al menos diez familias directamente afectadas por esta emergencia, que golpea también a pequeños comercios que, con gran esfuerzo, invirtieron para luego perderlo todo entre aguas servidas. La situación ha despertado la indignación colectiva, pues consideran que la obra debía garantizar un servicio adecuado y seguro para todos los vecinos.

Los residentes responsabilizan a la Municipalidad Distrital de Independencia, encabezada por el alcalde Erik Gamarra Pajuelo, por los constantes problemas derivados de esta infraestructura. Señalan la paralización de los trabajos, la falta de supervisión y, ahora, los repetidos colapsos del sistema de desagüe, el cual, pese a ser nuevo, presenta serias deficiencias que afectan la vida diaria de la comunidad.

Cansados de esta problemática, los vecinos han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, para que se investiguen las irregularidades así como también al Ministerio de Salud para realizar una evaluación médica a los afectados. Cabe recordar que el 16 de noviembre de 2023 se colocó la primera piedra de este proyecto de mejoramiento y ampliación del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, anunciado con gran expectativa pero que, hasta hoy, se encuentra en constantes paralizaciones.

