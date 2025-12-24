Pequeños agricultores del sector La Venta Baja, en el distrito de Santiago, se reunieron en el local de la Junta de Usuarios de La Achirana, para expresar su preocupación ante la inminente falta de riego para sus cultivos.

Déficit de riego

Durante la reunión, los agricultores señalaron que la principal afectación recae sobre los pequeños propietarios, mientras que los fundos con extensiones mayores a 10 hectáreas sí recibirían agua de manera regular. “Más del 60 % de los agricultores que pagan su recibo no han podido regar lo suficiente”, indicó uno de los representantes, quien anunció la presentación de un memorial exigiendo días adicionales de riego.

Los usuarios denunciaron que existe un excedente de agua en la bocatoma que no estaría llegando al séptimo subsector, lo que atribuyen a una mala distribución y a presuntos favoritismos. Según los testimonios, el agua se quedaría en los primeros sectores y en grandes fundos, dejando desabastecidos a los pequeños agricultores que dependen exclusivamente del riego superficial.

Varios productores advirtieron que la falta de agua pone en riesgo cultivos como vid, pecanos y granada, los cuales requieren riego oportuno. “El agua fuera de tiempo no sirve y la cosecha se pierde”, señalaron, añadiendo que muchos agricultores tienen préstamos pendientes y podrían quedar en una situación económica crítica si no riegan sus parcelas.

Asimismo, se cuestionó duramente la gestión de la actual directiva de la Junta de Usuarios, a la que acusaron de incapacidad y abuso de autoridad. Indicaron que no existirían sanciones ni controles efectivos frente a la presunta usurpación del recurso hídrico, situación que, aseguran, se repite año tras año sin solución.

Finalmente, los agricultores expresaron su esperanza en que la nueva dirigencia que asumirá funciones en enero implemente correctivos inmediatos y garantice una distribución equitativa del agua. A través del memorial, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y eviten que esta problemática continúe afectando a los pequeños productores del valle de Ica.

