La Agencia Agraria Ica, junto a su equipo técnico, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a la Asociación de Pequeños Agricultores Agropecuarios “Juana María”, del distrito de Yauca del Rosario, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y organizativas de los agricultores de la zona.

Sector agrario

La actividad contó con la participación de especialistas del programa AGROIDEAS, quienes expusieron sobre la formación y consolidación de asociaciones y cooperativas, así como los lineamientos necesarios para acceder a proyectos de inversión que permitan mejorar la competitividad del sector agrario.

Además, representantes de Senasa capacitaron a los agricultores sobre el uso de controladores biológicos para el manejo integrado de plagas, destacando la relevancia de estas prácticas para una agricultura más eficiente y amigable con el medio ambiente.

La empresa Nutryfor también participó en la jornada, ofreciendo información técnica sobre nutrición y fertilización en los cultivos de palto y tara, aportando herramientas clave para optimizar la productividad y sostenibilidad de estos cultivos en la región.

