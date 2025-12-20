Productores del sector Pampa de los Castillos, en la zona de Montes de Oca, del distrito de Santiago, participaron en un taller de capacitación técnica orientado a mejorar la sanidad y productividad de los principales cultivos de la zona, como la vid y el pecano.

La jornada reunió a especialistas de distintas entidades del sector agrario, quienes abordaron temas clave para el manejo eficiente de los campos. Entre ellos, el manejo integrado de plagas en vid, a cargo de un representante del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), quien explicó estrategias para el control oportuno de amenazas que afectan los viñedos.

Asimismo, se desarrolló una exposición sobre el manejo del pecano de acuerdo con su fenología, donde se detallaron los cuidados que requiere el cultivo en cada etapa de su desarrollo. También se brindó una ponencia sobre el manejo integrado del pulgón amarillo, plaga que incide directamente en la productividad agrícola, presentando alternativas para su control.

Durante el taller, los especialistas realizaron demostraciones prácticas en campo, permitiendo a los agricultores identificar plagas y conocer técnicas adecuadas de aplicación, fortaleciendo el aprendizaje directo.

La actividad fue valorada por los productores locales, quienes destacaron la importancia de este tipo de espacios técnicos para optimizar el rendimiento de sus cultivos y enfrentar de manera preventiva los problemas sanitarios que afectan a la agricultura en la zona.

