El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Agraria Ica (Agencia Agraria Ica), organizó un taller de capacitación dirigido a pequeños y medianos productores agrícolas en el Local Comunal de Sacta, en el distrito de Santiago. La actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los agricultores, promoviendo una producción más eficiente y sostenible que contribuya al desarrollo del sector agrario local.

Productividad agrícola

Durante el taller, especialistas de distintas instituciones compartieron conocimientos clave para la mejora de la productividad agrícola. El INIA presentó la campaña “Perú 2M”, enfocada en el análisis de suelos y la optimización de fertilización, herramientas esenciales para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar la calidad de la producción.

En el ámbito del cultivo de pecano, representantes de SENASA ofrecieron orientaciones técnicas para el control del pulgón amarillo, una plaga que representa un riesgo importante para estos cultivos. Por su parte, NUTRAGRO abordó la nutrición vegetal, compartiendo estrategias sobre el uso de fertilizantes foliares y bioestimulantes que fortalecen la resistencia de los cultivos y mejoran la calidad de la cosecha.

El taller contó con la participación activa de los productores, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y resolver dudas directamente con los especialistas.

VIDEO RECOMENDADO