Un agricultor del sector San José de Pinilla, en el distrito de Ocucaje, fue reconocido con la certificación oficial de la marca “Agricultura Familiar del Perú”, un distintivo otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que acredita la producción sostenible y el trabajo de las familias rurales en el país.

Nuevas oportunidades

El beneficiario, Elmer Jesús, productor de pallar de Ica, recibió el certificado en una ceremonia organizada por la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Ica y la Agencia Agraria Ica, entidades encargadas de promover el fortalecimiento de la agricultura familiar en la región.

Con esta distinción, el agricultor podrá acceder a nuevas oportunidades comerciales para la venta de su producto tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Además, la certificación le permitirá postular como proveedor en programas sociales del Estado, como Wasi Mikuna y Comedores Populares, que priorizan la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar.

Impulso a la agricultura familiar

El reconocimiento forma parte de una estrategia nacional que busca visibilizar y fortalecer a los pequeños productores, quienes representan más del 80 % del total de agricultores en el Perú.

La marca “Agricultura Familiar del Perú” garantiza que los productos provienen de familias que gestionan pequeñas unidades agrícolas con criterios de sostenibilidad ambiental, calidad y trazabilidad, aspectos cada vez más valorados en los mercados.

Desde la DRA-Ica se informó que en los próximos meses se continuará con el proceso de identificación y certificación de más productores locales, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de los alimentos iqueños en ferias y canales de comercialización a nivel nacional.

El caso de Elmer Jesús es un ejemplo del esfuerzo de cientos de agricultores que, desde sectores rurales como San José de Pinilla, contribuyen al desarrollo económico y alimentario de la región Ica.

