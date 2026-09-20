La campaña por las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se tiñó ayer de sangre con el asesinato de la periodista y aspirante al Gobierno Regional (GORE) de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, más conocida como “La china Polo”.

El crimen. Aponte Polo, aspirante al GORE Áncash por el partido Socios por Áncash, fue acribillada por un sicario -de presunta nacionalidad venezolana- durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:40 p. m., en las inmediaciones del mercado La Explanada, donde la postulante realizaba un recorrido de campaña.

De acuerdo a los reportes de la zona, en el mercado, la candidata caminaba entregando propaganda electoral. Iba acompañada de sus simpatizantes y partidarios del movimiento regional Socios de Áncash. Fue allí que fue interceptada por una persona que sacó su arma de fuego y disparó repetidas veces contra ella.

Aponte, de 43 años, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, pero falleció en el camino por la gravedad de sus heridas. La balacera dejó además cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego. Todas fueron trasladados al centro de salud.

La Policía Nacional detuvo a Luis Iván Obispo Díaz, un ciudadano venezolano señalado como autor material de los disparos. Durante la intervención se le incautó una pistola Glock y una licencia para portar armas a nombre de otra persona. Fue trasladado bajo custodia al Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz, por las lesiones que sufrió luego de ser retenido por pobladores.

El asesinato ocurrió a nueve días de que la candidata denunciara amenazas contra su vida.

En ese contexto, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el delito de feminicidio.

ATROZ Aponte yace en el piso, herido es trasladado y sicario fue detenido.

Rechazo

El Gobierno Regional de Áncash y distintas personalidades condenaron el ataque contra la comunicadora.

En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigió una investigación profunda por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, de 43 años.

Las autoridades deberán determinar el móvil del ataque, establecer si participaron otras personas y precisar las responsabilidades correspondientes.

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