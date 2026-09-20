El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, participó, en Piura, en la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado de la República, presidida por el senador Daniel Barragán, con el fin de informar las acciones de prevención del sector Vivienda ante el fenómeno El Niño. En el encuentro también participaron autoridades regionales y locales.

Durante la reunión, el titular del sector anunció que, entre setiembre y diciembre de este año, se realizarán 44 intervenciones de limpieza y descolmatación en las provincias de Huancabamba, Sullana y Morropón, que abarcarán 39,8 kilómetros de ríos y canales, en beneficio de más de 162 mil ciudadanos.

Asimismo, informó que el 19 de octubre se desarrollará un simulacro de lluvias intensas e inundaciones en Piura, con el propósito de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta frente a posibles emergencias. En ese sentido, resaltó la importancia del trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno para proteger la vida y salud de las familias piuranas.

“Es importante conocer la capacidad que tienen todos los sectores, como EPS Grau, el Gobierno Regional y las municipalidades. Esta reunión ha sido muy importante porque nos ha permitido conocer de primera mano todo lo que se viene realizando de cara al fenómeno El Niño”, señaló el ministro Mauricio Arnillas.

Supervisión de SARES

Como parte de su agenda de trabajo, el ministro supervisó el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia o Pluviales (SAREs) El Chilcal e Ignacio Merino, infraestructura clave para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias y proteger a las familias piuranas.

En la inspección participaron los senadores Karla Schaefer y Nilson Flores; el diputado Eduardo Castillo; el alcalde de Piura, Juan Cevallos; y el gerente de EPS Grau.

Limpieza y descolmatación en el dren Simbalá

El titular del sector también llegó a Catacaos para supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación en el dren Simbalá, donde la maquinaria del Ministerio de Vivienda viene trabajando para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias intensas.

La intervención contempla la remoción de material sedimentado en el cauce, mediante el uso de una excavadora, un cargador frontal y dos volquetes, contribuyendo a proteger a cerca de 1400 pobladores de la zona.

Además, junto a la senadora Karla Schaefer, el ministro visitó el dique Viduque para verificar las acciones preventivas que se desarrollan ante el fenómeno El Niño.

“En lo que va del año, el sector ejecutó 27 intervenciones de limpieza y descolmatación en 49 km de ríos y canales, retirando 152 mil m³ de sedimentos para proteger a 114 mil pobladores de seis provincias. Un canal o un dren puede salvar vidas; por eso, es fundamental que la población contribuya a su cuidado y conservación”, destacó el titular del sector.

Finalmente, el ministro sostuvo una reunión con representantes de EPS Grau e inspeccionó la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy, que abastece de este servicio básico a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Dato

El Ministerio de Vivienda ha implementado nueve SARES en la región Piura: ocho en la provincia de Piura (Cinco Esquinas, La Molina II, Nuevo Amanecer, Ignacio Merino, El Chilcal, Gullman, Tacna e Irazola) y uno en la provincia de Sullana (Villa Primavera).