Los vecinos del asentamiento 18 de Mayo exigen la descolmatación de los drenes para evitar inundaciones, ante la llegada del Fenómeno El Niño. Frente a esta situación, la Municipalidad de Piura firmó un convenio con la Fundación Romero para ejecutar los trabajos de mitigación.

A menos de dos meses del inicio del periodo lluvioso, la preocupación entre los piuranos crece, por lo que reiteran el pedido de limpiar los drenes y cuencas ciegas de la ciudad. Según los dirigentes y moradores, los canales se encuentran colmatados por el desmonte y la basura que malos vecinos arrojan.

“Se anuncia de que va a ser un periodo fuerte que no se ha visto en todos los años. Esperemos que se ejecute lo antes posible, porque en este sector inicia con la Sullana y también hay una vertiente que colinda con Almirante Grau y 18 de Mayo”, dijo la secretaria general del A.H 18 de Mayo, Sirena Herrera.

Por su parte, Zuley Bences explicó que hay un tramo de 500 metros del dren que falta culminar. “A puertas de un mega Niño, es muy importante terminar ese tramo, ya que en épocas de lluvia se colmata y se hacen unos forados profundos que tapan el dren”, indicó.

En tanto, Clara Bazán sostuvo que la problemática en este sector es que, al ser una zona baja, el dren siempre generará problemas a las familias, por lo que instó a las autoridades a preocuparse antes de que vengan las emergencias. “No deberían esperar la emergencia para poder limpiar y hacerle un mantenimiento al dren”, señaló Bazán.

Ante esta situación, el alcalde de Piura, Francisco Cevallos López, informó que en lo que resta de la gestión vienen trabajando en el tema de mitigación para evitar que miles de familias vuelvan a sufrir por los estragos de la naturaleza. Para ello, ayer suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con Fundación Romero, quien aportará más de S/ 788,000 para ejecutar trabajos de mitigación en drenes y siete cuencas ciegas consideradas puntos críticos de la ciudad.

“Estamos a pocos meses de que la región Piura vuelva a afrontar un Fenómeno El Niño que, lamentablemente, ha desnudado la realidad del aparato estatal, con cero prevención y cero trabajo definitivo. Estamos ahora para hacerle frente a los problemas y la única forma es trabajar de manera articulada”, dijo el alcalde.

Con este presupuesto, se ejecutarán tres fichas técnicas. Limpieza y mantenimiento de los drenes Sullana y 18 de Mayo, con una inversión de S/ 94,000. La segunda ficha (S/ 170,000) limpieza de drenes y reposición de tapas y rejillas de concreto. Los trabajos comprenden puntos ubicados en el centro histórico, Fortunato Chirichigno, El Chilcal, Gulman, Santa Isabel, Country, entre otros sectores.

La tercera ficha, con una inversión superior a S/ 523,000, será para la mitigación en siete cuencas ciegas, donde se priorizará la avenida Bolognesi, APV Entel, avenida Bellavista, dren Los Ceibos, avenida Los Zánganos, calle Manuel Seoane y Loma Blanca. Cevallos dijo que se implementarán equipos de bombeo, buzones y otras soluciones técnicas, además de mejoras puntuales en las vías para facilitar el acceso y tránsito durante una eventual emergencia.