El ataque ocurrió a la altura de Pacanguilla, en Chepén, cuando el vehículo, que partió desde Trujillo, fue interceptado por sujetos armados que dispararon.
El ataque ocurrió a la altura de Pacanguilla, en Chepén, cuando el vehículo, que partió desde Trujillo, fue interceptado por sujetos armados que dispararon.

Delincuentes balearon la mañana de este martes un ómnibus de la empresa de transportes Emtrafesa en plena carretera Panamericana Norte, en el distrito de Pacanga, en la provincia liberteña de Chepén.

El ataque ocurrió a la altura del ingreso al centro poblado de Pacanguilla, cuando el bus que había partido desde la ciudad de Trujillo se dirigía a Chiclayo.

Los malhechores interceptaron el vehículo y dispararon al menos tres veces contra la puerta del copiloto.

Uno de los testigos, que se encontraba al interior del bus, manifestó que vivieron segundos de pánico.

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