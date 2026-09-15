Perú buscará llegar a la final del Mundial de Comidas 2026, organizado por el streamer español Ibai Llanos. El cebiche peruano y la Inca Kola representan al país frente al asado argentino en una semifinal que comenzó a definirse mediante votación el 14 de septiembre.

La competencia quedó en su etapa decisiva después de los cuartos de final, con cuatro países todavía en carrera. El ganador de cada semifinal avanzará al duelo por el título.

¿Qué países siguen en competencia?

Los cruces de semifinales quedaron definidos de la siguiente manera:

Perú: cebiche e Inca Kola vs. Argentina: asado.

cebiche e Inca Kola vs. asado. Venezuela: pabellón criollo vs. Ecuador: encebollado.

Perú avanzó tras superar a Guatemala, mientras que Argentina eliminó a Uruguay. Venezuela dejó fuera a Colombia y Ecuador consiguió su clasificación frente a Bolivia.

En la ronda anterior, el asado argentino obtuvo cerca de un millón de votos contra los aproximadamente 338 mil del chivito uruguayo. El encebollado ecuatoriano registró unos 1,4 millones frente a cerca de 1,18 millones del pique macho boliviano, mientras que el pabellón criollo venezolano alcanzó alrededor de 2,6 millones contra 1,1 millones de la bandeja paisa colombiana.

Ibai destacó la clasificación peruana

Al presentar la semifinal, Ibai recordó que Perú participa como campeón de la edición anterior. “¡Atención al partidazo que se viene por delante!”, anunció el streamer.

El español también resaltó los productos elegidos para representar al país en esta ronda. “Perú, el actual campeón, ha llegado a las semifinales de manera épica. ¿Con qué? Con el cebiche peruano y con la Inca Kola. Algo totalmente histórico de Perú”, agregó.

¿Cómo votar por Perú?

La participación se realiza mediante las publicaciones oficiales de Ibai Llanos en sus redes sociales. Los usuarios deben buscar el contenido correspondiente al enfrentamiento entre Perú y Argentina y seguir la dinámica habilitada.

Instagram: ingresar al perfil oficial de Ibai, ubicar la publicación de la semifinal y votar en los comentarios según las indicaciones.

ingresar al perfil oficial de Ibai, ubicar la publicación de la semifinal y votar en los comentarios según las indicaciones. TikTok: buscar el video de Perú vs. Argentina y participar en la encuesta o dinámica disponible.

buscar el video de Perú vs. Argentina y participar en la encuesta o dinámica disponible. YouTube: ingresar al video o Short correspondiente al duelo y seguir las instrucciones de votación en los comentarios.

ingresar al video o Short correspondiente al duelo y seguir las instrucciones de votación en los comentarios. Facebook: localizar la publicación oficial de la semifinal y participar en los comentarios.

Se recomienda utilizar únicamente las publicaciones oficiales del streamer para evitar participar en contenidos de terceros que no formen parte del torneo.

La encuesta se encuentra fijada en la parte superior de los comentarios.