Estados Unidos reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial ha desplegado armas de “control espacial” en órbita. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, señaló que estos sistemas buscan proteger a las fuerzas estadounidenses frente a posibles acciones hostiles de otros países.

La declaración fue realizada durante la conferencia Air, Space and Cyber, en Maryland, y luego confirmada por el Departamento de la Fuerza Aérea. La institución no precisó qué sistemas están desplegados, cuántos son ni desde cuándo permanecen en órbita.

Meink relacionó el despliegue con el desarrollo de capacidades militares espaciales de otros países y sostuvo que Washington debe reforzar su preparación.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó.

El secretario también planteó la necesidad de ampliar las capacidades militares estadounidenses y acelerar el desarrollo tecnológico.

“Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible”, señaló.





Nuevos sistemas espaciales

Estados Unidos también trabaja en un sistema de interceptores basados en el espacio y en una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita. Según Meink, los lanzamientos de esta última comenzarán este mes.

El anuncio amplía la información pública sobre los programas espaciales de defensa estadounidenses, aunque el Gobierno mantiene en reserva los detalles sobre las armas que ya se encuentran desplegadas.